Marcha atrás: el INDEC finalmente difundirá el viernes 12 los datos del IPC de abril

Luego de la controversia que generó la modificación de la fecha de publicación del dato de inflación por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), su director, Marco Lavagna, anunció que la medida quedará sin efecto y que la información será dada a conocer en las fechas originales A través de un comunicado, el INDEC dijo que “Lavagna lamentó que la intención de separar el trabajo estadístico del Instituto del proceso electoral fuera malinterpretada y se despertaran suspicacias sobre la integridad de los equipos técnicos del INDEC”. “Consideramos que es una buena práctica no dar información estadística en medio de la veda pero, dada la controversia ocasionada, las cuatro fechas se mantendrán en su esquema establecido originalmente”, comentaron. Por último, pidieron disculpas y actualizaron el calendario oficial. Polémica La polémica se había instalado cuando el INDEC anunció la postergación de la publicación del dato de inflación de abril, que estaba previsto para el próximo viernes 12 de mayo y se pasó al lunes 15 de mayo. “Actualizamos el calendario de difusión debido a que, a partir del rechequeo de las publicaciones programadas para este mes, detectamos fechas que coincidían con la veda de elecciones provinciales instaladas a posteriori de nuestro esquema de difusión anual. Los informes técnicos que estaban calendarizados en 4 viernes de veda se reprogramaron para el siguiente día hábil disponible”, informó el Indec. Este mes se celebran elecciones en ocho provincias. Este fin de semana le toca a Misiones, Jujuy y La Rioja y, el siguiente, es el turno de la Pampa, San Juan, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego. Repudio opositor El hecho había despertado el repudio opositor, principalmente de Juntos por el Cambio (JxC), que acusó al Gobierno de “manipular las estadísticas”. Los dos principales precandidatos a presidentes de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, se manifestaron en contra de la decisión del Indec y también denunciaron un intento de manipulación en las estadísticas. “La inflación de abril fue dramática. La responsabilidad es toda del Gobierno nacional. Podrán esconderla, disimularla u ocultarla como han hecho con tantos otros problemas. Pero nunca más los malos gobiernos van a poder engañar a los argentinos. Esto también lo vamos a cambiar”, lanzó el jefe de Gobierno porteño. La exministra de Seguridad, por su parte, señaló que “nuevamente Sergio Massa y los kirchneristas usan las estadísticas para ocultar la realidad y manipular a la opinión pública con fines políticos. Sabemos cuánto le costó esto a la Argentina. Conmigo, no va a pasar”.

