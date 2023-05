En mayo el “Circuito de Ahorro Brown” presenta más productos de calidad a precios

En el marco del programa “Circuito de Ahorro Brown”, el Municipio browniano continúa promoviendo numerosas alternativas de mercado para que las vecinas y vecinos de nuestro distrito puedan comprar productos de calidad a precios accesibles. El objetivo de la iniciativa municipal no solo es fomentar la economía popular sino también cuidar el bolsillo de los consumidores que tienen un trato directo con los productores locales. “Seguimos ofreciendo numerosas alternativas para que las familias brownianas puedan comprar productos de calidad a precios accesibles, sin intermediarios, y fomentando la economía popular del distrito”, manifestó Mariano Cascallares. Desde la Comuna, que conduce el intendente interino Juan Fabiani, informaron que durante mayo las propuestas serán las siguientes: El “Mercado en tu Barrio” vuelve los martes y viernes de 9 a 14 horas a la Estación de Longchamps lado Este. En el horario de 9 a 14 horas los vecinos podrán adquirir en el lugar productos de almacén, verduras, frutas y pescado. Por otro lado, todos los viernes de 10 a 14 horas llega la feria de productores locales a la Plaza Cerretti de Adrogué, en Diagonal Toll y Cerretti. Allí se podrán comprar frutas, verduras, quesos de campo, salamines, conservas, huevos, dulces y panificados. Para más información consultar a través de @producciónbrown En mayo vuelve también el Mercado de cercanía Brown Ahorra. Dicha feria recorrerá diferentes sectores del distrito de 9 a 13 horas. El 5 de mayo, arriba a plaza Puerto Argentino (Pedro Echagüe y Serrano) Malvinas Argentinas. El día 10 se emplazará en el edificio Polivalente San José (Picaflor y Bouchard), San José. El viernes 12 llegará a la estación de Claypole, en Av.17 de octubre y Nazca. El 19 a la plaza Almafuerte de Glew, ubicada en Miguel Cané y Mitre. Y finalmente el miércoles 31 de mayo la propuesta estará en la plaza Güemes, en Perón y Miguel Cervantes (paso peatonal ferrocarril), Rafael Calzada. En cada uno de estos puestos los vecinos tendrán acceso a productos de limpieza, de almacén, frutas y verduras, pastas y panificados. Además durante este mes, las y los vecinos podrán acceder al Mercado de productores familiares, que en articulación con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, vuelve el sábado 13 de mayo a la plaza San Jerónimo de Rafael Calzada (Balboa y Rivadavia). En el lugar, de 9 a 13 horas, se ofrecerán frutas, verduras, productos de almacén, lácteos y panificados, entre otros. Otra de las propuestas que se ofrecen a través del programa municipal, es el Mercado Multiplicar del Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown, ubicado en Uruguay y Cruz del Sur, en Burzaco. Allí, de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13 se podrán comprar productos locales, verduras, frutas, artículos de almacén y mucho más. Para mayor información consultar en @economiasocialbrown .

Both comments and pings are currently closed.