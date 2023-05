“Disculpas por no estar ahí”: el mensaje de Sergio Massa a la CGT por el Día del Trabajador

Sergio Massa viajó este martes a Brasil junto al presidente Alberto Fernández y su comitiva. Por ese motivo, no pudo estar presente en el acto que la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó en el club Defensores de Belgrano para conmemorar el Día del Trabajador. Sin embargo, el ministro de Economía envió un mensaje a de saludo a los trabajadores y trabajadoras por su día, en el que se “disculpó por no poder estar ahí” para “transmitirles mi compromiso de trabajar juntos en las estabilización de la economía”. En el escrito, Massa dice: “Me hubiese gustado mucho acompañar a los trabajadores en este día para transmitirles mi compromiso de trabajar juntos en la estabilización de la economía y la recuperación de los salarios”. No obstante, aclara que “la tarea me llevó a Brasil para trabajar en la consolidación de la relación económica y comercial con nuestro hermano país”, al tiempo que aclara que “no va a faltar oportunidad” para otro encuentro. “No va a faltar oportunidad para otro encuentro para compartir juntos el debate sobre el futuro del trabajo en un mundo que nos sorprende todos los días”, expresó el funcionario. Por último, el tigrense se despidió con una cita a Juan Domingo Perón: “Un fuerte abrazo con la convicción de creer en una sola clase de hombres, los que trabajan”.

