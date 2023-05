El municipio incorporó maquinaria y equipamento para profundizar el trabajo en los barrios

El Municipio de Almirante Brown informó que gracias al trabajo articulado con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) incorporó nuevo equipamiento para el fortalecimiento de la gestión ambiental de residuos sólidos urbanos en los barrios y en las localidades brownianas. Las mejoras incluyeron la incorporación de una retroexcavadora, un camión volcador con grúa y almeja, una hidrogrúa articulada y una mini pala cargadora, como parte del acompañamiento que ACUMAR viene realizando en los últimos años para potenciar las capacidades de las Comunas. La flamante maquinaria fue presentada en el Parque Industrial de Burzaco por el presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella, y Mariano Cascallares, quienes destacaron el “gran trabajo articulado para avanzar con políticas que apunten al cuidado del ambiente”. “Estamos muy contentos porque con este nuevo equipamiento vamos a seguir fortaleciendo y potenciando el trabajo en los barrios y también avanzar hacia un Almirante Brown más sustentable”, destacó Mariano Cascallares, quien además subrayó el “gran trabajo mancomunado con Acumar”. Dijeron presente durante la actividad el director del Consejo Municipal de ACUMAR, Santiago Pirolo; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; la subsecretaria de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein, y el director de Recolección, Ignacio De Candia, entre otras autoridades.

