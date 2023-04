El municipio de Brown brinda clases abiertas de tango, salsa y folklore

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto de las Culturas, invitó a las vecinas y los vecinos a sumarse a las clases de salsa, tango y folklore, y también a los talleres de expresión corporal para adultos mayores que se desarrollan en diferentes espacios artísticos de nuestro distrito. Todas estas actividades gratuitas y sin inscripción previa. En el marco del programa de clases abiertas, las y los vecinos pueden acceder los días miércoles, jueves y domingo a las diversas jornadas de danzas, y no solo aprender a bailar sino también recrearse y divertirse. “Invitamos a las familias de nuestro distrito a participar de las diferentes actividades culturales que ofrece nuestro Municipio como las clases abiertas y gratuitas de tango, salsa y folklore que se realizan en distintos espacios y son para todas las edades”, expresó Mariano Cascallares. Por otro lado, según lo informado por la Comuna, que conduce el intendente interino, Juan Fabiani, las clases abiertas, que arrancaron en el mes de marzo y que se llevan adelante desde el inicio de la gestión, siempre tuvieron una muy buena recepción por parte de la comunidad. Además, cabe señalar que las mismas incluyen prácticas con público para poder exhibir lo aprendido. Los vecinos podrán participar todos los miércoles de 20 a 22 de clases de salsa en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo, ubicado en E. de Burzaco N° 740, Burzaco. La propuesta está a cargo del profesor Marcelo Rock. Mientras que las clases de tango se llevan adelante todos los jueves de 19 a 21 horas en la Casa Municipal de la Cultura (Esteban Adrogué 1224, Adrogué) y están dirigidas por María Fernanda Carrizo y Pablo Araoz. En tanto, quienes quieran aprender a bailar folklore podrán hacerlo los domingos a las 18 horas también en la sede cultural de Adrogué. La actividad está a cargo Nerina López y Fernando Aranda Martínez. Vale señalar que otra propuesta, sin inscripción previa, es el taller de expresión corporal destinado a adultos mayores, que arrancará en el mes de mayo, los días lunes de 10 a 12 horas en la Casa de la Cultura. Para más información sobre estas u otras actividades culturales, las y los vecinos podrán comunicarse por Whatsapp al 11 3646-6587. También podrán hacerlo a través de las redes sociales del Instituto de las Culturas Brown (Instagram y Facebook).

