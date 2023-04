Argentina en alerta por dengue: advierten sobre nueva cepa y hay 39 muertos en todo el país

Los casos de dengue en el país están aumentando exponencialmente y ya se cobraron la vida de 39 personas. El Ministerio de Salud de la Nación advirtió sobre esta situación, además de confirmar un nuevo genotipo de virus y sus peligros. Se trata de la cepa DENV-2 que en Latinoamérica existía solo en Brasil y Perú. Así, la cantidad total de fallecidos por la picadura del mosquito Aedes aegypti bate un nuevo récord. En las provincias se registró 1 deceso en Buenos Aires, 2 en Ciudad de Buenos Aires, 6 en Jujuy, 10 en Salta, 7 en Santa Fe, 1 en Santiago del Estero, 9 en Tucumán, 1 en Entre Ríos y 2 en Córdoba. En este marco, el aumento de casos señala un total de 41.257 confirmados. De esta manera, supera en un 48,4% a los registrados en 2020 y 27% por a los del 2016. Esto se explica por la expansión de la nueva cepa que ataca de manera masiva. En 10 de las 15 provincias con casos positivos ya aparecen picaduras de la cepa DENV-2 por lo que se estudian los impactos clínicos y epidemiológicos. Centralmente, incide en las regiones de Cuyo, Centro, NEA y NOA. Aumentos de casos de la fiebre chikunguña “Es importante recordar que la infección por un serotipo, seguida por otra infección con un serotipo diferente, aumenta el riesgo de una persona de padecer dengue grave. Los factores individuales de riesgo pueden determinar también la gravedad de la enfermedad e incluyen además de la infección previa, la edad, enfermedades crónicas y personas gestantes”, detalla el Ministerio de Salud. Mosquitos de dengue en estudio. Foto: archivo.

Además, la cartera de salud indicó que “se detectó la introducción de un nuevo genotipo de chikunguña en el país”. En estos momentos, la fiebre chikunguña ataca a 1.092 personas de las cuales 647 adquirieron la infección dentro del país; 171 casos están siendo analizados y 274 se contagiaron en el exterior. Las ocho jurisdicciones donde se presenta son: Buenos Aires, CABA, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Santa Fe y Salta. La fiebre chikunguña es una enfermedad viral que se transmite por la picadura de mosquitos Aedes infectados. Su nombre significa “aquel que se encorva” en referencia a la apariencia inclinada de las personas que se infectan por los fuertes dolores articulares que provoca.

