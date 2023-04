Avanza la pavimentación de 70 calles en Calzada, Burzaco, Claypole, Malvinas Argentinas y Glew

El Municipio de Almirante Brown anunció que avanza con obras de pavimentación en 70 calles de las localidades de Rafael Calzada, Burzaco, Claypole, Malvinas Argentinas y Glew, con el objetivo de seguir potenciando la transitabilidad y circulación en los barrios. “Lo prometimos y estamos cumpliendo. Tenemos obras de pavimentación planificadas y en marcha en todas las localidades”, indicó Mariano Cascallares durante una de las recorridas donde dialogó con los vecinos. En la localidad de Rafael Calzada, por ejemplo, los trabajos de pavimento de hormigón con cordones se concentran en diez cuadras: cinco de Andrade entre Altamira y Güemes; tres cuadras de Falucho, entre Villareal y Güemes ; y dos cuadras de Obligado entre Presidente Perón (ex Gorriti) y Azopardo. En Burzaco, las mejoras se llevan adelante en un total de seis cuadras, las cuales dos están ubicadas en Constitución entre Diómede y Prieto; dos de Rocha entre Miguel Gómez Bao y Araujo, y dos de Einstein, entre Ruta 4 y Tilcara. En lo que respecta a la localidad de Malvinas Argentinas, se avanza con la pavimentación de tres cuadras de San Pablo, entre Retiro y Serrano; y dos cuadras entre Cabo Primero Ramón Aldo Moreno, entre Retiro y Combatientes de Malvinas. En simultáneo se están pavimentando varias arterias más en la localidad de Claypole, entre las que se encuentran seis cuadras de Tripodi, entre Humberto Primo y Alsina, y una cuadra de Uruguay, entre Tripodi y French. Por último, en Glew se realiza la pavimentación de 10 cuadras en la avenida Argentina entre la Ruta Provincial 16 y Espinillos, una mejora muy importante para la conectividad dentro de los barrios. También en Glew, se realizan obras de pavimentación de concreto asfáltico en 30 calles de distintas zonas, como por ejemplo nueve cuadras de Buenos Aires entre Gaito y Caseros; seis cuadras de Rubinstein entre Gordillo y Morales, y cuatro de Gaito entre la avenida Argentina y Gordillo. Desde la Comuna anticiparon que también se avanzará con cinco cuadras de Diehl, entre Rosario y la avenida Argentina; cinco cuadras de Patagones, entre El Ceibo y Beiró, y una cuadra de El Ceibo, entre Patagones y Saavedra Lamas, entre otras. “Estamos muy contentos avanzando con obras de pavimentación claves en nuestros barrios brownianos, mejorando la conexión y también la circulación para el beneficio de miles de familias”, subrayó Mariano Cascallares. Por su parte, el intendente interino Juan Fabiani destacó que “continuaremos llegando a todos los rincones de Almirante Brown con estas obras de asfalto que tan importantes son y que cambian por completo la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

