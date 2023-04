Avellaneda: cinco presos se escaparon por los techos de una comisaría y la policía los busca intensamente

Cinco presos que estaban alojados en una comisaría de la localidad bonaerense de Avellaneda rompieron los barrotes de la celda y se escaparon por los techos este domingo por la madrugada. El hecho ocurrió en el sector de calabozos de la comisaría primera, ubicada en la calle Lavalle al 158. Los policías escucharon ruidos y cuando fueron a hacer el conteo en el calabozo donde debían estar 13 detenidos, notaron que faltaban algunos, según indicaron fuentes policiales a TN. Los prófugos fueron identificados como Fernando Maggio (31), Lucas Raúl Daniel Verón (21), Leandro Ezequiel Giménez (20), Alan Ariel Verón (23) y Gabriel Horacio Roldán (39). La mayoría de ellos estaban detenidos por robos, entre otros delitos. Los efectivos buscan intensamente a los presos que se fugaron de la comisaría primera de Avellaneda. (Foto: Policía Bonaerense). Tras el hecho, los efectivos realizaron una recorrida por las instalaciones de la comisaría y corroboraron que en el baño de la zona de calabozos se encontraban los barrotes cortados de la ventana que sirve de ventilación. De acuerdo a lo que informó la agencia Télam, los delincuentes ingresaron al patio exterior y, desde allí, subieron a los techos con ayuda de una sabana para luego escaparse. Los investigadores señalaron que obtuvieron imágenes de las cámaras de seguridad y se encuentran realizando tareas para encontrarlos. A su vez, las autoridades trabajaban en la hipótesis de que el objeto con el que rompieron los barrotes fue introducido por alguna persona que concurrió a una visita durante el jueves. Tras el hecho fue hasta el lugar el fiscal de la causa, quien trabajó junto a los peritos y dispuso una serie de medidas para capturar a los delincuentes. Los efectivos de la zona desplegaron distintos operativos para dar con el paradero de los fugados y se ordenó la comunicación a los distintos órganos judiciales que los tenían detenidos a su disposición. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.

