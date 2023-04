Cascallares recorrió las obras en la Quinta Carrillo donde ya colocan el cerco perimetral

Mariano Cascallares supervisó las obras en la Quinta Ramón Carrillo, donde el Municipio de Almirante Brown lleva adelante la creación de un Parque Saludable para nuestro distrito. En esta etapa, los trabajos en marcha se concentran en la colocación de un cerco perimetral y en la construcción de senderos dentro del predio preservando la riqueza natural del lugar. Se trata del espacio conocido también como “Villa Antares”, ubicado en el cruce de Erezcano y Presidente Perón, el cual fue declarado como “Patrimonio Forestal” y “Monumento Histórico” local por el Concejo Deliberante browniano. En este sentido, su valor radica no sólo porque pertenecía al histórico sanitarista Ramón Carrillo sino porque también es considerado un pulmón verde para Almirante Brown, ya que gracias a un Censo Arbóreo realizado por la Comuna se verificó la presencia de más de 1200 árboles de distintas especies. “Estamos muy contentos porque en articulación con el Gobierno Nacional avanzamos a todo ritmo con las obras en la Quinta Carrillo para la creación del Parque Saludable, un espacio que es considerado un ícono para la salud y la cultura de nuestro querido distrito”, destacó Mariano Cascallares durante la recorrida. Mientras tanto se destacó que la colocación del cerco perimetral en todo el predio como la creación de los senderos se lleva adelante respetando el patrimonio arbóreo y natural del lugar. Cabe recordar que hace unos meses, Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, visitaron el lugar junto a Ramón Carrillo, hijo del histórico sanitarista argentino, quien vivió en la quinta entre 1969 y 1980, transitando en ese lugar tan especial su adolescencia y los inicios de su vida adulta. Las obras La construcción del “Parque Semipúblico – Quinta Ramón Carrillo” comenzó a principios de diciembre y tiene un plazo de obra de 180 días, con una fecha de finalización aproximada para principios de junio. El proyecto se desarrolla dentro del predio de la quinta respetando la vivienda principal y la forestación existente proponiendo caminos para su recorrido, espacios de reunión, de uso y descanso. En este sentido, se realizan senderos de asfalto bordeando toda la quinta para realizar actividades deportivas, con un recorrido total de ida y vuelta de 1 kilómetro, además de la incorporación de estaciones equipadas con juegos para la salud y luminarias LED. —————————— ———————

