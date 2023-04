Alberto Fernández pidió “fortalecer con decisión la unidad regional” tras el regreso de Brasil a la UNASUR

Tras la salida masiva de países de Sudamérica de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la tendencia comenzó a revertirse con el cambio de paradigma que fue elegido para ocupar las presidencias en los países de la región. Al anuncio de Alberto Fernández del regreso de Argentina al organismo, se le sumó el de Brasil este viernes.

En 2018 el posicionamiento de los principales países de la región, que suspendieron sus actividades en el UNASUR con el argumento de que existían “discrepancias entre los miembros sobre las visiones políticas y económicas que lo hace inoperante”, la dejaron prácticamente acéfala. A partir de allí, comenzaron las deserciones: Colombia se fue ese mismo año y en el 2019 la siguieron Ecuador, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. El último país en dejar el organismo fue Uruguay, en marzo del 2020. Sin embargo, con el cambio de presidentes en la región, las herramientas del UNASUR volvieron a revalorizarse. El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue el primero que propuso revitalizar el organismo. Precisamente en su visita a ese país el pasado miércoles Alberto Fernández anunció el regreso de Argentina y el compromiso de Brasil, que a partir de este viernes quedó oficializado. “En un momento de reanudación de sus principales alianzas internacionales, Brasil volverá a formar parte de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR)”, anunció la Cancillería de ese país. El presidente Lula Da Silva celebró el ingreso de su país publicando en sus redes sociales el texto: “Orgullo de ser sudamericano”. Según destaca el comunicado de la Cancillería brasileña, el objetivo de su reingreso es “fomentar la integración entre los países sudamericanos, en un modelo que busca integrar a las dos uniones aduaneras del continente, Mercosur y CAN (Comunidad Andina de Naciones), pero superando el ámbito económico para alcanzar otras áreas de interés, como la social, cultural, científico-tecnológica y política”. Por su parte, el presidente Alberto Fernández se manifestó en su cuenta de Twitter: “Comparto con el presidente de Brasil, mi querido amigo Lula Da Silva el orgullo de ser sudamericanos. Regresamos juntos a UNASUR para fortalecer con decisión la unidad regional y adaptarla a los nuevos desafíos del desarrollo social y económico”. Por el momento, mientras se mantiene la suspensión de Perú, los únicos países que integran la UNASUR son Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela. Solo resta que se haga efectivo, en el mes de mayo, el reingreso de Argentina, Chile y Brasil.

