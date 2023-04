Alvarez Rodriguez, Cascallares y Fabiani inauguraron un Nuevo Registro Provincial de las Personas y recorrieron obras

La ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, inauguró junto a Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, una nueva sede del Registro Provincial de las Personas en la localidad de Ministro Rivadavia. La actividad se llevó adelante en el flamante edificio ubicado en la calle Motti de Muesca N°301, en la nueva delegación de Ministro Rivadavia y de la Casa de la Cultura, donde las autoridades realizaron el tradicional corte de cintas. Posteriormente recorrieron las instalaciones de la nueva oficina que funciona de lunes a viernes, de 8 a 13.30 horas, y donde los vecinos y vecinas pueden realizar diversos trámites como el DNI, el cambio de domicilio, matrimonio y unión convivencial, entre otros. Si bien dicho espacio funciona desde diciembre de 2022 en esta oportunidad se puso en funciones un Salón de Usos Múltiples para la realización de ceremonias matrimoniales, todo con el objetivo de garantizar la documentación y potenciar el ejercicio de los derechos a la identidad. Al respecto, Álvarez Rodríguez expresó que “es una felicidad enorme inaugurar este espacio que le facilita a las vecinas y vecinos de Ministro Rivadavia el acceso a un derecho fundamental como lo es el de la identidad”. En tal sentido, subrayó que “desde el Gobierno Provincial trabajamos cada día para acercar el Estado a las y los bonaerenses, sin importar el lugar donde residan, como nos indicó el gobernador Kicillof, para que todas y todos tengan las mismas posibilidades”. Cascallares, por su parte, agradeció la visita de Álvarez Rodríguez y destacó el “enorme trabajo articulado con el Gobierno Provincial para seguir potenciando los servicios y sumando derechos para los vecinos y vecinas de Almirante Brown”. De la actividad participaron el Director del Registro Provincial de las Personas, Mariano Ríos Ordoñez; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomas; el delegado Rodolfo Díaz Vélez; la subdirectora Zonal de Registro Civil, Karina Karlés, y las delegadas del Registro Civil de Ministro Rivadavia, Érica Torre y Dulce Esvizas, además de vecinos y vecinas de Almirante Brown. RECORRIDA POR LAS OBRAS DE YAPEYÚ Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la obra de pavimentación de la calle Yapeyú, donde además gracias a la articulación con el Gobierno Provincial se llevó adelante una importante obra hidráulica que saneó por completo la zona evitando inundaciones y anegamientos, en beneficio de más de 20.000 vecinos y vecinas. En lo que respecta a las obras de pavimentación realizadas por el Municipio de Almirante Brown en la calle Yapeyú, en esta última etapa se concluyeron 15 cuadras, en el marco de un total de 40 cuadras realizadas en tramos anteriores. En dicha actividad dijeron presente el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos de Almirante Brown, Fernando Lorenzo; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, y el delegado de Longchamps José María Vera.

Both comments and pings are currently closed.