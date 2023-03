Policía resistió a tiros el intento de robo de su moto por dos ladrones en Almirante Brown

Un oficial de la Policía fue atacado a los tiros por dos motochorros en Glew, partido de Almirante Brown, cuando los delincuentes intentaron robarle la motocicleta al oficial que estaba de franco y que logró ponerse a resguardo, primero, y repeler, después, el ataque de los ladrones, que huyeron. El evento tuvo lugar en Payró y Morales, Glew, cuando el oficial que estaba de civil por franco de servicio, iba manejando su moto y fue interceptado por los ladrones uno de los cuales pateó la moto de la víctima y lo hizo caer.

