Salario Mínimo: el Gobierno oficializó las escalas de los aumentos

El Gobierno Nacional oficializó este martes los nuevos aumentos escalonados del salario mínimo, vital y móvil a través de la Resolución 5/2023 del Boletín Oficial. El Ministerio de Trabajo fijó los incrementos del 15,6% desde abril, 6% en mayo y 5% en junio. A partir del mes que viene “todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo” cobrarán un salario mínimo de $80.342 y percibirán “$401,71 por hora los trabajadores jornalizados”. “A partir del 1 de mayo de 2023, el salario mínimo se fija en $84.512 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, y en $422,56 por hora, para los trabajadores jornalizados”, señala la resolución. A partir del 1 de junio el mínimo partirá de los $87.987 para quienes cumplen la jornada completa de trabajo, mientras que la hora para trabajadores jornalizados se ubicará en $439,94. Estos criterios de actualización se dan en el marco de una inflación del 6,6% en febrero y una expectativa más elevada para marzo. El Consejo del Salario aprobó la semana pasada ese escalafón de aumentos con 30 votos positivos, una abstención de la CTA de los Trabajadores y un voto negativo de la CTA Autónoma. Además en el encuentro se acordó una nueva instancia de revisión para el 15 de julio. La resolución publicada este martes también fijó el incremento del monto mínimo y máximo de la prestación por desempleo: a partir del 1 de Abril de 2023 en $22.316,76 y $37.194,60, respectivamente. A partir del 1 de Mayo de 2023, en $23.475,07 y $ 39.125,12, respectivamente. Mientras que a partir del 1 de Junio de 2023, en $24.440,33 y $40.733,88, respectivamente. El nuevo piso salarial impactará en unos 400.000 trabajadores que se encuentran fuera de convenio, además de de impactar sobre el monto que perciben los beneficiarios de los planes sociales como el Potenciar Trabajo, pero también sobre los programas Acompañar o las Becas Progresar.

