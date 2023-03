Cómo comprar notebooks en 18 cuotas sin interés

La promoción para compra de notebooks y computadoras entre otros artículos en 18 cuotas sin interés del Banco Nación concluirá este martes a la medianoche. Los clientes del banco, usuarios de tarjetas Visa o Mastercard, encuentran estos artículos con la financiación especial en el sitio de ventas del Banco Nación, Tienda BNA. La propuesta incluye monitores, sillas y escritorios para PC de primeras marcas. Tienda BNA, desarrollada por la empresa Nación Servicios, ya recibió más de 26 millones de visitas y vendió más de 332.000 productos de las 150 pequeñas y medianas empresas que participan, con ofertas a precios accesibles y financiación en cuotas fijas y sin interés.

