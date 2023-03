Cascallares y Fabiani inauguraron la nueva delegación municipal de Rafael Calzada

Acompañados por los vecinos y las instituciones locales, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, inauguraron el nuevo edificio de la Delegación Municipal de Rafael Calzada, para seguir mejorando y descentralizando la atención y los servicios para la comunidad. El acto incluyó el tradicional corte de cintas simbólico y el descubrimiento de una placa conmemorativa, en el marco de los 150 años del partido de Almirante Brown, tal como ocurrió con las cuatro delegaciones que recientemente estrenaron nuevas instalaciones: Ministro Rivadavia, José Mármol, Glew y Claypole. La actividad se llevó adelante en el flamante edificio ubicado en Martín M. de Güemes N° 1551, ubicado a metros de la estación ferroviaria de Rafael Calzada y de la recientemente inaugurada sede de la Anses en Calzada. “En el marco de estos 150 años del partido de Almirante Brown seguimos inaugurando obras trascendentales. En este caso con un nuevo edificio para la Delegación de Rafael Calzada, situado a pocos metros de donde también estamos construyendo un nuevo Paso Bajo Nivel, en la calle Presidente Perón y las vías del ferrocarril”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, subrayó que “este nuevo edificio se suma a los que recientemente inauguramos en las localidades de José Mármol, Ministro Rivadavia, Glew y Claypole, con el objetivo de seguir potenciando la atención y los servicios”, agregó Mariano Cascallares. Juan Fabiani, en tanto, destacó que “también estamos avanzando con otras obras estructurales como los pasos bajo a nivel en la avenida San Martín (que ya se encuentra habilitado para su circulación), el de la calle Diehl, en Lognchamps, y el Viaducto de Ruta 4 gracias a la articulación con los Gobiernos Nacional y Provincial”. El lugar cuenta con una superficie de 240 metros cuadrados que incluyen oficinas administrativas, sector de cajas, salón de usos múltiples, espacios de atención, baños, cocina y pañol. La fachada, asimismo, contó con importantes trabajos de parquización y colocación de luminarias con tecnología LED. De la actividad participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Descentralizada, Atilio Gari; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; la subsecretaria de Gestión Descentralizada, Carla Ortwein, y el delegado de Rafael Calzada, José Canto, además de la presencia de vecinos y vecinas de esta querida localidad.

