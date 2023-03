Dengue en Argentina: 2.000 casos por semana y 13 jurisdicciones afectadas

El Ministerio de Salud informó que se detectaron casos de dengue en 13 jurisdicciones del país y el promedio semanal de infectados es de 2.000 contagios. También se registraron casos de fiebre chikungunya. La cartera sanitaria informó que hasta la semana epidemiológica 11 de este año, que va del 12 al 18 de marzo último, se notificaron los 9.388 casos de dengue. Del total de casos registrados, 8.504 adquirieron la infección en el país y el resto en viajes al exterior. Se indicó que en las últimas cuatro semanas fueron confirmados 8.001 casos, con un promedio de 2.000 casos semanales. Este valor es 30% menor respecto del promedio registrado durante el mismo período de 2020, año en que se transitó la epidemia de mayor magnitud del país desde la reemergencia de la enfermedad en 1998. Dengue: ¿qué es y cómo se transmite el virus? El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes principalmente por Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada por el virus, adquiere el Dengue y -luego de 8 a 12 días– es capaz de transmitirlo a una persona sana a través de la picadura. Pixabay Los síntomas de dengue son fiebre acompañada de uno o más de los siguientes: dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel y picazón, y/o sangrado de nariz y encías. Pixabay Dengue: ¿dónde circula el virus? Buenos Aires: 3 localidades

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Catamarca: 2 localidades

Chaco: 2 localidades

Corrientes: 2 localidades

Córdoba: 1 localidad

Entre Ríos: 1 localidad

Formosa: 2 localidades

Jujuy: 3 localidades

Salta: 9 localidades

Santa Fe: 16 localidades

Santiago del Estero: 6 localidades

Tucumán: 15 localidades Fiebre chikungunya En cuanto a fiebre chikungunya, se registran hasta el momento 528 casos de los cuales 166 adquirieron la infección en el país y 233 en otros países. Mientras que 129 se encuentran en investigación. Al momento, la circulación de este virus se confirmó en cinco jurisdicciones: Buenos Aires (4 localidades), Ciudad de Buenos Aires, Corrientes (1 localidad), Córdoba (1 localidad) y Formosa (3 localidades).

