Kicillof, Cascallares y Fabiani inauguraron el edificio de la Tecnica N°5 donde entregaron Netbooks y mobiliario para escuelas

El gobernador Axel Kicillof, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, inauguraron el edificio de la Escuela de Educación Técnica N° 5 de Rafael Calzada, presentaron equipamiento y mobiliario para los establecimientos educativos de nuestro distrito, y entregaron netbooks del programa “Conectar Igualdad Bonaerense” a estudiantes de cinco escuelas secundarias brownianas. La actividad se desarrolló en el establecimiento ubicado en la calle Jorge N°3699, donde junto al jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde y el director general de Cultura y Educación provincial, Alberto Sileoni, realizaron el tradicional corte de cintas y descubrieron una placa conmemorativa. Las obras se realizaron en el edificio y el galpón existentes, en una extensión de 4.600 metros cuadrados, donde se avanzó con la creación de once nuevas aulas, un salón de espacios múltiples, espacio para talleres, núcleos sanitarios, las correspondientes dependencias administrativas y un auditorio general. Las mejoras incluyeron trabajos de refacción e infraestructura tanto en el interior, en los techos y también en la zona del patio. Luego, Kicillof, Insaurralde, Sileoni, Cascallares y Fabiani entregaron diez aulas de mobiliario (bancos y sillas) a directivos de la Escuela Primaria N°3; la Escuela de Educación Especial N°506; la Escuela Técnica N°2, y las escuelas secundarias N°11, N°21, N°40, N°59 y N°60. También estuvo presente el secretario de Interior de la Nación, José Lepere. Para terminar, también dentro del establecimiento técnico pero en la zona del Salón de Usos Múltiples, se hizo la entrega de netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a más de 400 alumnos y alumnas de las escuelas secundarias N°4 de Claypole, N°9 de Rafael Calzada, N°40 de San José y N°61 de Rafael Calzada, y también de la Escuela Técnica N°2 de Longchamps. “Cuando entraba a la escuela me encontré con varios directores y directoras de Almirante Brown a quienes le entregamos mesas y sillas realizadas por el Estado para equipar las escuelas y sentí toda esta alegría y emoción. Y la verdad es algo que nos llena de orgullo”, sostuvo Kicillof al tomar la palabra. Y continuó: “esta escuela, este edificio, les va a cambiar la vida. Queremos que la educación pública genere sueños, aspiraciones y futuro y estamos construyendo todos y todas ese camino. Algunos dicen que todos los políticos son iguales pero mientras unos cierran escuelas, otros las abrimos”. Sileoni, asimismo, remarcó que “la escuela técnica bonaerense creció un 35 por ciento en los últimos años” y apuntó que “hay algunos que dicen que hay que tener menos Estado y nosotros estamos convencidos que están equivocados, porque este es el camino correcto para seguir transformando nuestras vidas”. Por su parte, Cascallares sostuvo que “hoy es un día de muchas emociones porque esta querida Técnica N° 5 es un verdadero orgullo para nuestra comunidad que potenciará la educación de nuestros futuros técnicos y técnicas”. Y agregó: “estamos comprometidos con la educación pública de calidad y eso se refleja que en este tiempo creamos más de 40 nuevos establecimientos en el distrito. Empezamos con tres técnicas y hoy las hemos duplicado y tenemos seis en Almirante Brown”. Fabiani, en tanto, destacó que “para nosotros es un orgullo esta técnica y este trabajo que fuimos logrando con la congregación del Verbo Divino de Rafael Calzada por otorgarnos este espacio y con toda la comunidad de Rafael Calzada para lograr inaugurar este nuevo establecimiento para Almirante Brown y seguir potenciando nuestra educación pública ”. De las actividades participaron también el diputado nacional Federico Fagioli; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; el delegado de Rafael Calzada, José Canto, y la directora de la Escuela Técnica Nro 5, Andrea López, entre otras autoridades.

