El municipio de Brown promueve nuevas herramientas para facilitar la inserción laboral

El Municipio de Almirante Brown informó que con el objetivo de mejorar las condiciones de inserción y empleabilidad de las vecinas y vecinos, brindará asesoramiento en diferentes sectores del distrito sobre el programa Fomentar Empleo. Se trata de una iniciativa a través de la cual, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, asiste a quienes poseen dificultades de acceso a empleos formales con diversas acciones que mejoren sus competencias laborales y faciliten la obtención de puestos de calidad. El Municipio asesorará a las y los vecinos de Almirante Brown sobre la propuesta y como inscribirse para participar de la misma, a través del Portal de Empleo autogestionado de dicha cartera nacional. “En Almirante Brown seguimos promoviendo nuevas herramientas, más oportunidades, para mejorar la formación en general y las condiciones de empleabilidad de nuestros vecinos y vecinas, en este caso con el Programa nacional Fomentar Empleo”, indicó al respecto Mariano Cascallares. En ese marco, la Comuna que conduce el intendente interino, Juan Fabiani, informó, que quienes quieran asesorarse podrán acercarse a las siguientes instituciones y espacios: este jueves 23 de marzo, a las 12 horas, en la plaza Carola Lorenzini, ubicada en la esquina General Parodi y Aviador Cattaneo (en inmediaciones de la escuela N° 33), barrio Rayo de Sol, Longchamps; el lunes 27, a partir de las 11, en el Punto de Integración Comunitario (PIC) “Lunita”, Lamadrid N° 5708, San José; el miércoles 29, a las 12, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Malvinas Argentinas, en Luis Pasteur y Lapacho; y el jueves 30, a partir de las 11 horas en el Punto de Integración Comunitario (PIC) “San Expedito”, Juan de Garay N° 2942, Villa París, en Glew. Cabe señalar que Fomentar Empleo está destinado a personas de entre 18 y 64 años (inclusive) que se encuentren desempleadas, o sea que no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de postularse al Programa.

