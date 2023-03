Cascallares y Fabiani entregaron insumos a emprendedores textiles de Brown

Durante un emotivo acto llevado a cabo en el Centro de Desarrollo Productivo “Incuba Brown” de Burzaco, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, le entregaron telas e insumos a emprendedoras textiles de nuestro distrito. La actividad se desarrolló en el edificio ubicado en la intersección de las calles Cruz Del Sur y Sempere, donde las autoridades entregaron telas a 37 mujeres emprendedoras que forman parte de distintos programas productivos de Almirante Brown para que potencien sus proyectos. Dichos insumos están destinados a diferentes proyectos productivos como la creación de prendas de vestir, ropa de bebé, juguetes didácticos con tela, elementos de blanquería, bolsos, trajes de baño y monederos, entre muchos otros. “Quiero agradecer a todo el equipo municipal por el trabajo permanente, el cual permite que estas telas, estos insumos tan importantes, les sirvan a las mujeres emprendedoras de nuestro distrito para seguir creciendo”, remarcó Mariano Cascallares durante la actividad. Fabiani, en tanto, sostuvo que se trata de “telas e insumos de muy buena calidad que esperamos les sean muy útiles”, al tiempo que remarcó que el “desafío de Incuba, de este espacio, es darles una mano y potenciarlos porque sabemos lo importante que es el trabajo como organizador de nuestras vidas”. De la jornada participaron también la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; la edil a cargo del Instituto Municipal de Economía Social, Ivanna Rezano; la directora de Abordaje territorial del Instituto Municipal de Economía Social, Nilda Chamorro, y la coordinadora de Capacitaciones del Instituto Municipal de Economía Social, Carla Guerrieri, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.