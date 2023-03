Construyen dos puente vehiculares, pavimento y veredas en las margenes del Arroyo del Rey

El Municipio de Almirante Brown avanza con las obras de urbanización en la localidad de Malvinas Argentinas donde, en articulación con Acumar y con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se lleva adelante la pavimentación de más de 18 cuadras, nuevas veredas, se instalan luminarias LED y se construyen dos puentes vehiculares sobre el Arroyo del Rey. Los trabajos se encuentran en un estado de avance superior al 70 por ciento y se concretan en el camino de sirga del mencionado arroyo a través de la pavimentación de casi dos kilómetros desde la calle Juan XXIII hasta Pino, potenciando por completo la circulación y transitabilidad en toda la zona. También se están construyendo dos puentes de hormigón de dos carriles cada uno para el tránsito vehicular en las calles Derqui y Pino en la intersección con el Arroyo del Rey, los cuales se encuentran en un importante estado de avance con la consolidación de toda la estructura de base. “Estas obras son muy importantes porque mejoran por completo la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas que viven en la zona del Arroyo del Rey o que circulan por aquí. Con nuevos pavimentos, veredas, luces LED y dos puentes carreteros mejoraremos por completo la transitabilidad y circulación en el barrio”, apuntó Mariano Cascallares. En esa línea, también se expresó el intendente interino Juan Fabiani, quien remarcó que los trabajos incluyen también la forestación del lugar y obras de parquización” potenciando a nuestro distrito como pulmón verde. Cabe mencionar que recientemente se construyó otro nuevo puente vehicular de hormigón en la calle Cuyo, sobre el Arroyo del Rey, en la zona del Parque Industrial de Burzaco para potenciar la accesibilidad y circulación en toda esa zona.

