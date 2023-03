Polémica en Lomas de Zamora: la municipalidad habría gastado más de $121 millones en tres días para los shows de Carnaval

La Municipalidad de Lomas de Zamora destinó un millonario presupuesto a la contratación de cantantes solistas, grupos musicales y comparsas durante los tres días de la fiesta de Carnaval. Entre el 19 y el 21 de febrero, la intendencia gastó 121.436.990 pesos, a razón de 40.478.996 por día, en esos rubros. La cifra sorprendió a la oposición nucleada en Juntos, que pidió explicaciones en el Concejo Deliberante al considerar que se trataba de un gasto excesivo de fondos que podrían haberse destinado a otros fines.Se trata del distrito gobernado interinamente por Marina Lesci, que reemplaza en la intendencia a Martín Insaurralde, de licencia en el cargo para ejercer como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. Según un decreto municipal del 30 de enero, firmado por la intendenta interina, por el jefe de Gabinete, Martín Choren, y por el secretario de Hacienda, Marcelo D’Angelo, se declaró de interés municipal la “Fiesta Familiar de Carnaval 2023″ para “simplificar el trámite de contrataciones de espectáculos artísticos, los cuales promueven el acceso gratuito a la cultura”.

La intendencia contrató en total 15 shows, de los cuales ocho superaron los diez millones de pesos de costo. Se presentaron artistas de gran repercusión como El Polaco, Los Auténticos Decadentes, Mario Luis, FMK, Néstor en Bloque, Lit Killah, La Joaqui y Damas Gratis, entre otros.

