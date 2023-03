Más de 77.000 usuarios siguen sin luz en CABA y el conurbano bonaerense

Más de 77.000 usuarios de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense seguían este miércoles por la mañana sin suministro eléctrico, en una nueva jornada con alerta roja por temperaturas extremas y una marca máxima pronosticada de 33 grados. Según el registro del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicado a las 7.50, en el área concesionada a Edesur un total de 59.889 usuarios estaban sin luz en localidades bonaerenses como Tristán Suárez, Lomas de Zamora, Temperley, Monte Grande, Barrio La Unión (Ezeiza), Adrogué y Wilde, todas en el sur del conurbano bonaerense . En el caso de la ciudad de Buenos Aires, las zonas más afectadas por los cortes eran los barrios de Almagro, Villa Riachuelo y Villa Devoto. – TELAM SE 2022. Queda expresamente prohibida la utilización de este contenido sin citar la autoría de TELAM, la omisión de este requisito es violatorio del Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, Ley 11.723. lo que habilita el reclamo de nuestros derechos por vía judicial.

