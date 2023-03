“Los Charros” y “Los Manseros Santiagueños” encabezan los festejos por el 74° aniversario de Solano

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este sábado 11 y domingo 12 de marzo los festejos por los 74 años del origen de la localidad de San Francisco Solano, los cuales incluirán la presentación de “Los Charros” y “Los Manseros Santiagueños”, además de la participación de bandas locales y la presencia de la Feria de Emprendedores brownianos. Desde el Instituto Municipal de las Culturas indicaron que las actividades serán libres y gratuitas y se llevarán adelante sábado y domingo desde las 17 horas en la Plaza 13 de Julio, situada en las calles Clavel y La Rosa. En este sentido, este sábado se presentará el histórico grupo tropical “Los Charros” y el domingo harán lo propio “Los Manseros Santiagueños” de Leocadio Torres, quienes serán los encargados de poner música y color luego de dos jornadas que incluirán shows, artistas locales y la Feria de Emprendedores. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a pasar dos jornadas repletas de shows y actividades para conmemorar los 74 años de la querida localidad de San Francisco Solano”, subrayó Mariano Cascallares, mientras el intendente interino Juan Fabiani destacó que “se trata de actividades libres y gratuitas para compartir en familia y con amigos”.

