Ahora en Brown en una hora se tramitan y entregan las licencias de conducir

El Municipio de Almirante Brown informó que, gracias a la creación del nuevo edificio de la Agencia de Seguridad Vial, en Burzaco, se agilizó por completo la prestación de los servicios por lo que ahora los vecinos y vecinas pueden retirar las licencias de conducir en una hora desde que se inician los trámites correspondientes. Se trata del moderno edificio que fue inaugurado a fines del año pasado y que está ubicado en la calle Junín Sur N°1246, entre Hernando de Lerma y Olavarría, en el mismo predio donde está emplazado el Centro de Operaciones Municipal (COM), a metros de la rotonda “Los Pinos” de Burzaco y de Ruta 4. Este nuevo espacio permitió que en sólo unos meses de trasladadas las prestaciones, el servicio se agilizara por completo. De acuerdo a las estimaciones oficiales, la concreción de los trámites respectivos demora alrededor de 40 minutos y 20 minutos más tarda la entrega de la nueva licencia totalizando una hora de tiempo para completar la operación. Además, el promedio de licencias creció significativamente y se están entregando más de 4 mil de forma mensual, entre renovaciones y aquellas que son acreditadas por primera vez por las vecinas y los vecinos de nuestro distrito. “Este dato es aún más alentador si tenemos en cuenta que en enero y febrero siempre hay menos actividad que en el resto del año por las vacaciones”, destacó el subsecretario a cargo de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, Daniel Raimundo. Esto se suma a las comodidades y al confort que sumó el nuevo edificio en el cual se brindan también los servicios del Tribunal de Faltas, Tesorería y Defensa al Consumidor, todo en un mismo lugar físico. En el nuevo espacio hay zonas de pre-atención, informes y turnos, un sector de espera, boxes de toma de datos biométricos, fotos, firma y huellas y sector administrativo para las licencias. También con consultorios médicos, espacios para exámenes teóricos, un playón para las pruebas prácticas, sala de cursos, zona de cajas y Bapro, entrega de licencias y oficinas de atención de Transporte. “Estamos muy contentos con las nuevas instalaciones porque los servicios se potenciaron por completo”, sostuvo Mariano Cascallares, quien remarcó que “el objetivo que tenemos como Estado municipal es modernizar toda la infraestructura y los sistemas para que los vecinos y vecinas puedan concretar los trámites en forma más eficiente”. El intendente interino, Juan Fabiani, en tanto sostuvo que en el lugar funcionará también un Observatorio Vial destinado a concientizar a las instituciones educativas sobre la importancia de la seguridad vial y las normas de tránsito. “Este no es un dato menor porque se van a recopilar datos con todos los accidentes que se produzcan en el distrito para poder tener información precisa y generar herramientas preventivas más exactas”, explicó. Cabe mencionar que el Tribunal de Faltas también se encuentra en el mismo edificio en un moderno espacio de 415 metros cuadrados cubiertos, al igual que la Oficina de Defensa al Consumidor, donde los vecinos y vecinas podrán efectuar distintos trámites a través del asesoramiento de un equipo de profesionales especializados en derechos del consumidor en un espacio propicio para buscar soluciones.

Both comments and pings are currently closed.