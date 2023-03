Aníbal Fernández desembarcó en Rosario con refuerzos de Fuerzas Federales

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, viajó a Rosario este miércoles, donde puso en funciones a los efectivos de Fuerzas Federales del Comando Unificado. Se trata de una de las medidas anunciadas este martes por el presidente Alberto Fernández, donde habrá un refuerzo de 1.400 efectivos en esa localidad santafesina. Qué dijo Aníbal Fernández en Rosario Este martes, en un mensaje grabado de Casa Rosada, el Presidente anunció el envío a Rosario de más agentes federales de seguridad, hasta alcanzar los 1.400 efectivos disponibles, como parte de una batería de medidas destinadas a reforzar la lucha contra el narcotráfico. En ese marco, además, comunicó la participación de la Compañía de Ingenieros del Ejército Argentino en “la urbanización de los barrios populares” de esa ciudad santafesina. “Todos sabemos lo que sucede, es imperioso que lleguemos hasta el hueso”, expresó Aníbal Fernández en el acto, en el cual hizo un breve discurso, dirigido a las fuerzas de Seguridad. “No nos vamos a detener un segundo, es un trabajo muy profundo que hay que hacer”, sumó el ministro de Seguridad, en tono con los pedidos del intendente rosarino, Pablo Javkin, quien solicitó que intervenga Nación para controlar el problema del narcotráfico y la criminalidad en ese territorio. Sin embargo, en otro momento de la presentación, Aníbal se sinceró y aseguró que en estos años “la estructura narco ganó espacio” en el territorio. De este modo, el funcionario señaló que “Rosario no tiene que soportar esta situación”. Las medidas que arrancan este miércoles en Rosario Con el acto que encabezó Aníbal Fernández, se puso en marcha el plan anunciado este martes por el Presidente. Se trata de un refuerzo de 300 efectivos de la Gendarmería Nacional y otros 100 de la Policía Federal para fortalecer la seguridad en una ciudad que sufre hechos violentos casi todos los días. El plan estipula que los 400 agentes que se sumen a los 575 que el gobierno nacional envió en septiembre de 2021 y a otros 425 que se agregaron en los meses subsiguientes. También, la presencia del Ejército Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros, para que participe en la urbanización de barrios populares.

