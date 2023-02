El Colegio de Abogados de Lomas de Zamora cumplió 50 años

Con un acto institucional en el que asistieron más de 600 colegas, el CALZ celebró su 50º aniversario con el Consejo Directivo presente e invitados de la escena política local y autoridades judiciales. El evento fue encabezado por la presidenta del Colegio, Dra. María Victoria Lorences, que estuvo acompañada por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Dra. Hilda Kogan; el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, Dr. Bienvenido Rodríguez Basalo; y el presidente de la Caja de la Abogacía de la provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel Burke. El acto se desarrolló durante la tarde en la sede de la Institución, en Larroque 2360, donde se proyectó un video institucional por el cincuentenario del Colegio y además se entregaron plaquetas a los ex presidentes del Colegio: Dr. Eduardo Valcarce; Dr. Juan Carlos Abud; Dr. Alejandro Tullio; y al Dr. Diego Molea. También participaron del evento la intendenta de Lomas de Zamora, Dra. Marina Lesci; la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar; el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín; el ministro de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, Dr. Sergio Torres; el presidente del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Dr. Ricardo Maidana; el Juez del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Angel Natiello; el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Dr. José Luis Lasalle; la Directora Provincial de Mediación, Dra. Lucía Vázquez; el secretario de Obras Públicas de Ezeiza, Gastón Granados; la consejera de la Magistratura de la Nación y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Dra. María Fernanda Vázquez; el presidente de la Unión de Magistrados y Funcionarios de este departamento Judicial, Dr. Claudio Santagati; el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte Grand; el subsecretario de Política Criminal y Consejero de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Lisandro Pellegrini; el subsecretario de Justicia y Consejero de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Inti Pérez Aznar; el Consejero Titular en representación de los Jueces de Primera Instancia, Dr. Diego Bonano. Lorences agradeció la presencia de cada invitado y aseguró que “formar parte de un día histórico como hoy nos enorgullece, poder estar presente en el cincuentenario de este Colegio hace que nos invada la emoción”. Además, la presidenta afirmó que “50 años es toda una vida para esta institución que nuclea una de las estructuras fundamentales en las que se sostiene el sistema de Justicia, que es la abogacía organizada”. “Este cincuentenario nos hace reflexionar sobre el origen y el futuro que queremos para nuestra profesión, lo que esperamos y pensamos para nuestro sistema de Justicia; mirar hacia atrás implica reconocer todo lo hecho durante tantos años pero también todo lo que falta por hacer para complementarlo con el futuro, estas fechas simbólicas nos hacen renovar el compromiso”, explicó la máxima autoridad del CALZ. Asimismo, Lorences recordó a los 321 colegas que iniciaron el camino de la Institución y que hoy “más de 7 mil matriculados transitan los pasillos de este Colegio referencia en toda la provincia de Buenos Aires”. “Tengo la dicha de que mis predecesores estén aquí, acompañando en este histórico aniversario como muestra de su compromiso inquebrantable con los valores de esta Colegiación, cada uno de ustedes han contribuido al crecimiento de la Institución”, indicó la presidenta refiriéndose a los ex presidentes del CALZ presentes. Por su parte, Rodríguez Basalo resaltó que “la mejor manera de abogar por los abogados fundadores del Colegio es seguir trabajando día a día con los sueños y metas que esos abogados y abogadas tenían, por eso hoy sesionamos todos los presidentes de los Colegios de Abogados para mejorar el servicio de Justicia actuando conjuntamente con los poderes públicos”. Por otro lado, Burke destacó que cuando nació el Colegio “empezó a trabajar conjuntamente con el edificio que tenía la Caja, que sirvió como elemento de unión, sumamente fundamental para la vida de la Colegiación”. Finalmente, Kogan reflexionó acerca del desarrollo de los Colegios: “Son instituciones jóvenes en relación a la vida institucional de otras entidades jurídicas, sin embargo han sabido generar un afianzamiento tan determinante que causa sorpresa tomar dimensión de que en realidad su historia es muy reciente”.

