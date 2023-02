“No es bueno celebrar 40 años de democracia con Cristina proscripta”

El jefe de gabinete, Agustín Rossi, advirtió que no será bueno para el país celebrar los 40 años de democracia con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “proscripta por una decisión judicial” y evaluó que, más allá de que la unidad es “imprescindible” en la coalición de Gobierno, el desafío está en “recrear las esperanzas e invitar a los argentinos a confiar nuevamente en nosotros”. En una entrevista con Télam, el flamante jefe de Gabinete ponderó la reunión de anoche de la mesa política del FdT y juzgó que el mérito de esos encuentros está “no sólo en lo que se dice, sino en que todos escuchan”. “Con la unidad sola alcanza y la unidad en esta instancia es imprescindible, pero se trata de presentar una opción electoral competitiva, que recree las esperanzas e invite a los argentinos a confiar nuevamente en nosotros”, analizó Rossi, quien ratificó que desde su nuevo rol contribuirá a que el Gobierno pueda “mejorar día a día” la situación de “dificultad” que viven muchos argentinos. También, en otro tramo de la entrevista, el jefe de Gabinete valoró que este año se llegará al “período democrático más extenso de la vida política institucional de la Argentina”, pero recomendó tener presente que “el intento de magnicidio a (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner es la aparición nuevamente en la Argentina de la derecha violenta, profundamente extremista y antidemocrática”.

