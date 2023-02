La familia de Lucio Dupuy apelará el fallo: “Lo mataron por odio al género masculino, vamos a insistir con eso”

Familiares de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en noviembre de 2021 en su casa de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, apelarán el fallo del Tribunal de Audiencias que dictó la pena de prisión perpetua para las dos acusadas y pedirá que la madre sea condenada también por el abuso sexual de su hijo y ambas por odio al género. “Nosotros vamos a ir por la cuestión del agravante que entendemos que el homicidio ocurre por odio al género masculino y también vamos a insistir también con la reconstrucción histórica de lo que le ocurre a Lucio que involucra a la madre en el abuso sexual y entendemos que tiene que ser condenada por ese delito”, comentó en conferencia de prensa Mario Aguerrido, el abogado de la familia Dupuy. Odio al género masculino Y agregó: “hay elementos suficientes para entender que fue abusado sexualmente por su madre. Y lo otro es que entendemos que hay suficiente prueba para considerar el homicidio motivado por el odio al género masculino”. Si bien el abogado se mostró conforme con la pena, dijo sentir cierto disgusto, pero que fueron a buscar la perpetua y que en el párrafo 21 de la sentencia, el Tribunal expresó: “nunca el condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado agotara su cumplimiento, y por eso no tienen posibilidad de acceder a la libertad condicional hoy por hoy con esta condena y con esta legislación. No salen más”. El letrado dijo también que “el caso Lucio es un tema bisagra”, ya que “la sentencia es consecuencia de las barbaridades que estás mujeres hicieron”. “El caso Lucio marca un antes y un después en lo que tiene que ser la protección a las infancias y la detección temprana del maltrato“, sostuvo Aguerrido. Al ser consultado sobre porqué cree que la Justicia no consideró el agravante del odio al género, respondió: “El Ministerio Público Fiscal tenía su teoría del caso, la forma de comisión. Nosotros fuimos a la parte más difícil, adherimos a la comisión de la fiscalía, pero buscamos los motivos”. En la conferencia de prensa también estuvo presente el abuelo y la abuela de Lucio, quienes se mostraron visiblemente conmovidos por el fallo. “Vinimos a buscar la prisión perpetua y estamos conformes con eso pero no que se haya puesto el agravante de odio al género porque están las pruebas que a Lucio lo mataron por ser varón”, dijo Ramón Dupuy, el abuelo del niño asesinado.

