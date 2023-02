Llega un nuevo festival de carnaval en Brown con La Delio Vladez, Frente Cumbiero, Rusherking y FMK

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante un nuevo Festival de Carnaval el lunes 20 y martes 21 de febrero en la localidad de Longchamps con desfiles de comparsas, murgas y batucadas, además de los shows estelares de Rusherking, FMK, Frente Cumbiero y La Delio Valdez. Desde el Instituto Municipal de las Culturas indicaron que los shows y actividades, con entrada libre y gratuita, se desarrollarán desde las 17 en la intersección de las calles Chiesa y Francia, junto a la estación ferroviaria de la mencionada localidad browniana. En la primera jornada el broche de oro estará a cargo de La Delio Valdez, que se presenta como parte de su gira de verano 2023 con temas su último disco, “La Gira y la Serenata”, junto a Frente Cumbiero; mientras que el martes 21 la fecha culminará con los recitales de Rusherking y FMK. Además, también participarán comparsas, murgas y batucadas locales. El primer día se presentarán: La Reciclada (PCD), Los Monchos Murgueros (Longchamps), Sacode O Coraçao (Glew)-, Los Elegantes De San José, Comparsa Los Fabulosos Del Sur (Burzaco), Comparsa- Murga Al Borde (M.Rivadavia) , Los Herederos De José Mármol, Comparsa Esmeralda (Don Orione) y Gres Alegría De Zona Sur (Glew). Mientras que el martes contará también con la actuación de la murga Los Reyes Del Alboroto (San José), Las Estrellas Luminosas De La Villa (Solano) , Sol Naciente Del Trébol (Glew), Los Ángeles De La Noche (Adrogué), Los Mimosos De Burzaco, Maracaná De Burzaco, Los Gigantes De Rayo De Sol (Longchamps), Batería Amor Do Samba (Burzaco) y La Nueva Generación (Burzaco). En ambas jornadas habrá también DJ’s en vivo y también se realizará una colecta solidaria del programa Causa Común Brown. “Estamos muy contentos de compartir con nuestros vecinos y vecinas una nueva fiesta por los feriados de carnaval, este año con presencias estelares para festejar con alegría y en familia”, sostuvo Mariano Cascallares invitando a las familias a participar de esta verdadera fiesta popular. Finalmente, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, subrayó que “nos estamos preparando para vivir una vez más una multitudinaria fiesta” con todo el brillo y el color del carnaval. Vale destacar que hoy sábado 18 de febrero entre las 18 y las 23 horas el Carnaval llega a la calle Guatambú entre Retiro y Policastro de Malvinas Argentinas con propuestas para toda la familia y la organización de los comerciantes de Loma Verde. Finalmente, durante las jornadas de carnaval en Almirante Brown el programa solidario Causa Común llevará adelante en los puntos de recepción una Campaña de Donación de Útiles Escolares antes del inicio del presente Ciclo Escolar 2023. Se informó que quienes colaboren obtendrán un dos por uno en entradas al cine.

