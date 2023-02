Denuncian que el espacio de Milei ofrece cargos a cambio de “favores sexuales”

La presidenta de la Agrupación Juvenil Generación Libertaria, Mila Zurbriggen, denunció que el espacio de Javier Milei ofrece cargos a cambio de “favores sexuales”. En ese sentido, anunció la desvinculación con la coalición. En declaraciones para Radio Con Vos, Zurbriggen sostuvo que en La Libertad Avanza se designa a dedo a mujeres en cargos y espacios de poder por “favores sexuales” y “aportes financieros”, algo propio de “la casta”. “Mujeres rubias que muestran todo el día su cuerpo (…) Ellas pueden hacer lo que quieran, pero una esperaría que en un frente político haya un poco más de seriedad”, expresó. “A muchas las pusieron al frente de agrupaciones, pasando por arriba de la militancia. A la juventud en este en frente no se les dio lugar, ni siquiera para fiscalizar en muchos lugares, solo se la consideró para pegar afiches”, manifestó. Según Zurbriggen, Milei ha creado una especie de “liderazgo mesiánico” en torno a su figura y en su espacio político “hay mucha gente con miedo de hablar, viven todos pendientes de que te aprueben o desaprueben, de que te retuitee o te ponga likes. Parece una secundaria”. En ese sentido, insistió en que “se usó a la juventud, por la forma en cómo se definen las cosas en este frente”. “Hay mucha gente que está trabajando hace un montón y necesita hablar de los temas serios de la Argentina y no mostrarse”, planteó.

Both comments and pings are currently closed.