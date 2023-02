Victoria Donda ya consiguió nuevo cargo en el Estado: se suma al gabinete de Axel Kicillof

No pasaron muchas semanas desde que Victoria Donda dejó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y ya consiguió nuevo cargo en el Estado. Esta vez, en el gabinete del bonaerense Axel Kicillof. A través de las redes sociales, la dirigente kirchnerista anunció que será la nueva titular de la Subsecretaría de Análisis y Seguimiento Político Estratégico, que depende de la Jefatura de Asesores bonaerense, la cual encabeza actualmente Carlos Bianco, una persona muy cercana a Kicillof. “Este cargo implica una gran responsabilidad. Me genera una ilusión muy especial porque me va a permitir volver a la Provincia, donde viví la mayor parte de mi vida, acompañando en su gestión a un gran compañero con quien compartimos los valores de la justicia socia”, dijo Donda en su cuenta de Twitter, donde tiene inhabilitados los comentarios de la gente. Donda, de 46 años, fue tres veces diputada nacional y cuando asumió el presidente Alberto Fernández fue convocada para estar al frente del Inadi, entidad de la cual se fue en diciembre de 2022, tras publicar una fuerte carta en la que aseguró que su alejamiento de ese cargo se debía a que estaba “convencida de que se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo”. En su gestión de los últimos años, Victoria Donda también fue eje de las críticas por el escándalo con una empleada doméstica. Aminda Banda Oxa había dicho que Donda le había ofrecido un cargo en el Inadi o un plan social y que hace años trabajaba “en negro” (“no registrada”, como prefiere decir la funcionaria), sin aguinaldo ni vacaciones. Finalmente, Donda fue sobreseída por la Justicia en 2021.

Both comments and pings are currently closed.