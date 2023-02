Concejal propone crear “un espacio de conexión extraterrestre y observación de ovnis”

Un concejal de la ciudad de Santa Fe presentó un proyecto de resolución para que el municipio “realice los estudios de factibilidad técnica y económica con el fin de solicitar un espacio de conexión extraterrestre y observación de Ovnis”. Se trata de Saúl Perman, de 63 años, quien en noviembre de 2021 fue electo para ocupar una banca en el Concejo Municipal santafesino encabezando la lista “Mejor”, que representó al movimiento “La causa”, cuarta en las elecciones con casi 20.000 votos. Perman explicó en los fundamentos del proyecto que ha recibido “numerosas solicitudes” de ciudadanos santafesinos y consideró que es una “deuda” abordar una temática que reúne cada vez más adeptos en el mundo. Conocido por su posición contraria a la vacunación contra el coronavirus, el concejal indicó que “el argumento para elevar esta propuesta radica en numerosas consultas recibidas por muchas personas interesadas en temas como la ufología, la vida más allá del planeta Tierra y la observación del espacio”.

