Cascallares y Marinucci supervisaron las obras de la nueva estación de trenes de la Universidad

Mariano Cascallares junto con el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Martín Marinucci, recorrieron las obras en la nueva estación de trenes intermedia de la Universidad Nacional Guillermo Brown, que se ubica entre las estaciones de Burzaco y Longchamps.</span La visita se llevó adelante en la intersección de las calles Japón y Combate de Monte Santiago donde se realizan los trabajos constructivos, en compañía del rector de la Universidad Nacional de Almirante Brown, Pablo Domenichini, y del vicerrector, Facundo Nejamkis. La nueva Estación de Trenes además de ser un eslabón fundamental para el crecimiento de la Casa de Altos Estudios generará una nueva conectividad para los distintos barrios, incluyendo toda la zona del Parque Industrial, y una alternativa más sustentable al transporte automotor. La obra cuenta con andenes elevados enfrentados y un paso bajo nivel peatonal, siempre respetando el patrimonio arbóreo y forestal del lugar. Además, se llevará adelante un profundo mejoramiento del entorno de la estación y obras para la construcción y colocación de señalización, además de electrificación en el sector de la nueva estación, una renovación de vías en la zona de influencia de los andenes y la instalación de boletería, oficinas, iluminación LED y módulos SUBE. Mariano Cascallares destacó durante la recorrida con Marinucci que “junto con el equipo encabezado por Juan (Fabiani) llevamos adelante también las obras del primer edificio de aulas en la UNAB con 15 aulas distribuidas en dos plantas y también la puesta en valor integral de la histórica casona”. Marinucci, por su parte, enfatizó que “esta nueva estación además de beneficiar directamente a los estudiantes de la Universidad Nacional Guillermo Brown, mejorará ampliamente el servicio de trenes potenciando la conectividad en los barrios vecinos”. De la recorrida participaron también el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, la delegada de Burzaco, Andrea Capasso, y el secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Ignacio Jawtuschenko, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.