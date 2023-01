En emotivo homenaje, trasladaron restos de un Heroe de Malvinas a la Boveda del Cementerio Municipal

El Municipio de Almirante Brown concretó en una emotiva jornada el traspaso de los restos del ex combatiente de Malvinas y vecino de Claypole, Esteban Benegas, fallecido en 2015 durante la posguerra, a la Bóveda del Cementerio Municipal de la localidad de Rafael Calzada. La actividad fue encabezada por el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, en el cementerio ubicado en Falucho al 3900, donde se entregó una medalla conmemorativa a la hija del héroe browniano para luego trasladar sus restos a la bóveda inaugurada en 2018 por Mariano Cascallares en el marco de la política pública de “malvinizar” al distrito. “Para nosotros es un orgullo que nuestros vecinos brownianos que participaron de la Gesta Malvinera estén en la bóveda que lleva la frase ‘Malvinas, aquí descansan tus héroes’, porque eso son para nosotros: héroes con quienes siempre vamos a estar agradecidos”, subrayó Cascallares. De la emotiva jornada participaron el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomas; el subsecretario de Desarrollo y Derechos Humanos, Adrián Arano; y la directora general de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Débora Casado. Durante la emotiva ceremonia el presbítero Marcelo Hugo Portillo realizó una invocación religiosa. Y, en el marco del 40° aniversario de la Gesta de Malvinas, el intendente interino Juan Fabiani entregó una medalla por parte de la Presidencia de la Nación y de las Cancillería Argentina a la hija de Esteban Benegas. También estuvieron presentes los delegados José Canto (Rafael Calzada) y Damián Aranda (Claypole); y el referente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Almirante Brown, José Palacios, además de agrupaciones de derechos humanos y familiares del héroe homenajeado.

