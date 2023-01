Manzur, Katopodis, Cascallares y Fabiani inauguraron obras de asfalto y recorrieron el Parque Don Orione

El jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, inauguró obras de asfalto junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; Mariano Cascallares, y el intendente de Almirante Brown, Juan Fabiani, en la localidad de San Francisco de Asís, donde además recorrieron los avances del Parque Don Orione. La jornada comenzó en el predio del parque nacional de ocho hectáreas, ubicado frente a la manzana 32 del complejo habitacional, donde las autoridades recorrieron las obras que se encuentran en un avance del 70 por ciento y dialogaron con los vecinos y vecinas del lugar. Actualmente los trabajos se concentran en la construcción del cerco en el frente del predio, la colocación de luminarias con tecnología LED, nuevos bancos e importantes trabajos de forestación. Este imponente proyecto se enmarca en el Programa Federal Parques Argentinos, cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento de un sistema de espacios verdes en las grandes ciudades y áreas metropolitanas del país. Luego Manzur, Katopodis, Cascallares y Fabiani inauguraron obras de pavimentación en el barrio Don Orione, en la misma localidad. El tradicional corte de cintas se llevó adelante en la arteria Manuel Araujo, que fue pavimentada desde Angelina Pagano hasta la avenida República Argentina, a lo largo de 17 cuadras. Cabe destacar que también fueron pavimentadas e inauguradas cuatro cuadras más de Manuel Araujo, entre Humahuaca y Blas Parera, y cinco cuadras de la avenida Blas Parera, entre Araujo y Virrey Loreto, sumando un total de 26 nuevos asfaltos con cordón cuneta. En la calle Manuel Araujo, en el marco de la inauguración, el Municipio realizó un Operativo Sanitario Municipal donde los vecinos y vecinas se acercaron a realizar distintas gestiones vinculadas a la salud, como vacunación de Calendario y Covid-19, testeos médicos de diferentes especializaciones, castración y vacunación de animales con un móvil de Zoonosis Brown y también un Odontomóvil, entre otros servicios. “Estamos muy contentos recorriendo Almirante Brown donde avanzamos con este nuevo Parque Don Orione y también con obras de asfalto que benefician a miles y miles de vecinos. En todo el país llevamos adelante más de 5.800 obras de infraestructura y seguiremos trabajando en cada rincón de la Argentina”, sostuvo Juan Manzur durante la recorrida. En esa línea se expresó también Gabriel Katopodis, quien subrayó el “enorme trabajo articulado y constante con el Municipio de Almirante Brown”. “Este Parque Don Orione es el primero que llevamos adelante en el marco del programa federal Parques Argentinos para democratizar el derecho a la ciudad, al espacio público y generar nuevos espacios de socialización y vinculación”, agregó. Mariano Cascallares, en tanto, agradeció el compromiso de Juan Manzur y del ministro Katopodis por el “acompañamiento y las obras que se llevan adelante en el distrito, con el objetivo de consolidar el Almirante Brown que todos queremos”. “Sin dudas el Parque Don Orione será revolucionario para la Región porque será un espacio de encuentro único muy disfrutable por nuestros vecinos y vecinas. Y ni hablar de estas 26 nuevas pavimentaciones en la localidad de San Francisco de Asís potenciando la circulación en los barrios y también la transitabilidad”, remarcó. Finalmente, Juan Fabiani aseguró que “las obras son posibles gracias a un Gobierno Nacional que está presente”, al tiempo que enfatizó la importancia de “seguir sumando obras históricas y estructurales para el distrito, como el Viaducto de Ruta 4 y los pasos bajo nivel en la calle Presidente Perón, de Rafael Calzada, y Diehl, en Longchamps”. Dijeron presente durante las actividades el secretario de Gestión Descentralizada de Almirante Brown, Atilio Gari; el secretario de Salud, Walter Gómez; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández; y el subsecretario de Desarrollo y Planificación Urbana Territorial, Pablo Scibilia, entre otras autoridades.

