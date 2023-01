La Liga de intendentes viaja a La Costa para comenzar a definir los posicionamientos en PBA

Jefes comunales de la primera y la tercera sección electoral se darán cita este fin de semana en el partido que conduce Cristian Cardozo, para debatir candidaturas y delinear estrategias de cara a agosto. Según trascendió, este sábado 21 la Liga de Intendentes se reunirá en La Costa donde, almuerzo mediante, expondrán sus puntos de vista y analizarán el escenario político de cara a las elecciones. Dicho espacio está compuesta por jefes comunales peronistas de la primera y tercera sección electoral, que a mediados del año pasado se plantearon constituirse como como un bloque de poder propio para discutir recursos y hacer valer su peso en la constitución de candidaturas, principalmente en la Provincia. En este contexto se espera que los temas que estarán sobre la mesa peronista de este fin de semana tienen que ver con la candidatura o no de Axel Kicillof en Buenos Aires y los nombres que estarán al frente de las listas en cada uno de los distritos. Si bien varios intendentes como Julio Zamora (Tigre), Gastón Granados (Ezeiza), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Juan José Mussi (Berazategui), entre otros, en las últimas semanas elevaron su voz a favor de la reelección del mandatario, la opción para que el actual gobernador dé el salto a Nación está abierta, por lo que no se descarta el ingreso de figuras como Martín Insaurralde al ring electoral. La última vez que la Liga se dio cita fue a mediados de diciembre del año pasado en Cañuelas, la comuna de Marisa Fassi, luego de que Cristina Fernández de Kirchner diera a conocer su renunciamiento a ser candidata en 2023 y el Tribual Oral Federal N°2 dictara la sentencia del juicio por la Causa Vialidad.

