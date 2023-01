El municipio suma dos jornadas de vacunación contra el Covid

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante dos nuevas jornadas itinerantes de vacunación contra el Covid-19 en el nuevo edificio de la Delegación Municipal de Glew este martes 17 y miércoles 18 de enero. Desde la Secretaría de Salud local indicaron que las jornadas se realizarán de 9 a 13 horas en el flamante edificio ubicado en el Circuito de Glew, en la intersección con la calle Jorge Newbery. Esta actividad se suma a la labor de las postas fijas que trabajan de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°8 “El Encuentro” de Malvinas Argentinas (Ituzaingó N° 319); el CAPS N°12 “Don Orione” (Carcarañá y Eva Perón), y el CAPS N°23 “Glew Sur” (Zufriategui N° 3550), además de los hospitales provinciales Arturo Oñativia y Lucio Meléndez. Cabe destacar que también se realiza en simultáneo la vacunación pediátrica indicada a niños y niñas a partir de los 6 meses y hasta los 3 años inclusive en los CAPS N°11 “La Gloria” de San José (La Calandria N°1630); CAPS N°31 “Burzaco” (Alsina N°2116); el CAPS N°16 “Rafael Calzada” (San Martín N°4900). “Continuamos en Almirante Brown con la campaña de vacunación federal, libre y gratuita contra el Covid-19, sumando puntos de vacunación itinerantes además del trabajo de las postas fijas en articulación con Nación y Provincia”, remarcó Mariano Cascallares. Mientras que el intendente interino, Juan Fabiani, subrayó la importancia de que los vecinos y vecinas avancen con la inmunización para evitar rebrotes y complicaciones”. Finalmente, desde el Municipio de Almirante Brown recordaron a los vecinos y vecinas que -en todos los casos- se acerquen a las postas de vacunación utilizando barbijo.

