Los chicos de la colonia municipal se llevan un recuerdo imborrable con la selección y la copa

Los miles de chicos y chicas que participan diariamente de la Colonia de Verano Municipal 2023, organizada por el Municipio de Almirante Brown, además de realizar actividades acuáticas, recreativas y al aire libre se llevan un recuerdo imborrable junto a la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022. Es que dentro del “Microestadio Diego Armando Maradona”, ubicado en el Polideportivo de Ministro Rivadavia, los niños y niñas pueden encontrar una gigantografía del momento en el que el equipo argentino levantaba la tan ansiada Copa del Mundo y colocar su cara para llevarse una foto reviviendo ese momento histórico para el fútbol de nuestro país. En este sentido, en la fotografía en tamaño natural comparten un hermoso recuerdo junto a gran parte del equipo argentino campeón, entre ellos Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Emiliano Paredes, Lautaro Martínez, Cristian Romero y Nicolás Tagliafico, el futbolista oriundo de Rafael Calzada, entre muchos otros. “En este verano 2023 seguimos trabajando muy fuerte por la inclusión y la igualdad de oportunidades junto a nuestros vecinos de todas las edades que participan activamente de la Colonia Municipal de Verano”, indicó Mariano Cascallares, al tiempo que el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, agregó: “Cada vez sumamos más actividades deportivas, acuáticas, y recreativas para los niños, adolescentes, adultos mayores y vecinos con discapacidad que participan de la Colonia”. En ese punto, este atractivo de la Selección Nacional de Fútbol se volvió una de las sensaciones de la colonia ya que los chicos y chicas que pasan por esa zona no quieren perderse la oportunidad de fotografiarse junto a sus ídolos, motivo por el que incluso llegan a generarse filas por algunos minutos. Cabe destacar que actualmente son casi 10.000 las personas que asisten diariamente a las distintas sedes por la Colonia de Verano Municipal 2023 donde aprenden a nadar, realizan actividades acuáticas y al aire libre, y realizan juegos de iniciación a distintos deportes, recibiendo también ropa, desayuno y almuerzo, además de los traslados correspondientes.

