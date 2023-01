Capturaron a la banda de estafadores “Los Gipsy King” en Avellaneda

Una banda delictiva apodada “Los Gipsy King” fue desbaratada luego de estafar a una anciana en Avellaneda, a través de la modaidad “Cuento del tío”. Le robaron gran cantidad de dinero y joyas. Todo comenzó el 6 de diciembre pasado cuando un hombre se presentó en la vivienda de una anciana de 87 años, en Paso al 100, en Avellaneda. Allí, a través del “cuento del tío” en el que le dijo que era gerente del banco en donde su hijo (un reconocido periodista y político) tenía depósitos, le pidió dinero y joyas. La abuela fue engañada y le entregó gran cantidad de dinero y joyas. Su familia realizó la denuncia y se inició una investigación, que incluyó el levantamiento de huellas dactilares y filmaciones de cámaras de seguridad. A través de distintos elementos, se estableció que había intervenido la banda de “Los Gipsy king”, un conocido grupo delictivo compuesto por integrantes de la comunidad gitana dedicada a estafas a través del “cuento del tío”. La investigación terminó con una serie de allanamientos en Junín y Luján. En esta última ciudad fueron detenidos los integrantes de la banda, tres hombres de 47, 23 y 21 años, familiares entre sí, aunque una vez identificados la fiscal dispuso la libertad de los mismos. En la vivienda allanada se secuestró más de un millón y medio de pesos en efectivo y gran cantidad de joyas, producto de distintas estafas. Los imputados quedaron a disposición de la fiscal María Alejandra Olmos Coronel, titular de la UFI 1 de Avellaneda.

Both comments and pings are currently closed.