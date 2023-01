San Vicente: Edesur detectó 62 conexiones clandestinas en un country

Los equipos técnicos de Edesur detectaron 62 conexiones clandestinas en el barrio Principado Ciudad Náutica, ubicado en partido de San Vicente, al sur del Gran Buenos Aires. Del total, 42 viviendas estaban habitadas y no contaban con el medidor correspondiente desde antes del año 2018, mientras que las otras 20 eran obras en construcción. Durante el operativo, los técnicos de Edesur procedieron a cortar las conexiones clandestinas y se retiraron los cables en anomalía. Todo el proceso fue constatado por escribano público y los antecedentes formarán parte de la documentación que será presentada ante la Justicia en una causa por hurto de energía. Este delito perjudica la red de distribución, ya que se hace un uso desmedido de la electricidad y se sobrecarga la red. Además, puede poner en riesgo la vida de las personas y generar daños en las viviendas. Conexiones clandestinas en barrios privados No es la primera vez que Edesur desactiva conexiones clandestinas en barrios privados. En febrero de 2022, una cuadrilla de Edesur que iba a desmontar una conexión clandestina en el country Casuarinas Premium de la localidad peronense de Guernica, fue agredida y retenida por personal de seguridad y habitantes de ese barrio privado, un incidente que requirió de la intervención policial que intercedió ante los vecinos para que los miembros de la cuadrilla fueran liberados. Posteriormente, en junio de 2022, la distribuidora detectó veinte conexiones clandestinas de electricidad en el barrio cerrado Finca del Alba, en Tristán Suárez, en el distrito de Ezeiza, poblado de viviendas valuadas entre 200.000 y 400.000 dólares.

