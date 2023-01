Este jueves los Reyes Magos llenarán de magia las calles de Burzaco

Los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar realizarán este jueves 5 de enero la tradicional recorrida por las calles de Burzaco, donde recibirán cartitas y repartirán golosinas a los niños y niñas. La caravana saldrá a las 18 horas de la Delegación Municipal de Burzaco, desde Roca hasta España y tomará la avenida Hipólito Yrigoyen en dirección al cruce de Asamblea y Prieto, en la esquina de la Plaza Marta Mastrángelo. Posteriormente la comitiva real tomará la calle Asamblea hasta Diomede, luego Bradley hasta Prieto y nuevamente Asamblea hacia la avenida Hipólito Yrigoyen, desde donde continuará por Alsina hasta Roca y finalmente Quintana, dando la vuelta por la Plaza General Manuel Belgrano. La autobomba que trasladará a los Reyes quedará estacionada sobre 25 de Mayo donde Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán las cartitas de los niños y niñas y entregarán golosinas a los presentes. Desde la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown indicaron además que en ese lugar el jueves, viernes, sábado y domingo habrá un festival familiar con Food Trucks, ofreciendo una amplia variedad de propuestas gastronómicas en la Plaza General Belgrano de Quintana y 25 de Mayo. “Como todos los años recibiremos a los Reyes Magos, quienes llenarán de magia y alegría las calles de Almirante Brown en una actividad pensada para ser disfrutada por todas las edades”, expresó Mariano Cascallares.

