ANSES cuándo cobro: todos los pagos con aumento del miércoles 4 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este miércoles 4 de enero de 2023 cobraran los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 2 por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes. La ANSES comenzó los pagos del nuevo año este martes 3 de enero. ANSES: jubilados cobran con aumento En enero los jubilados, pensionados, beneficiarios de Asignaciones como (AUH), (AUE) y Prestación Por Desempleo recibirán en sus haberes el incremento del 15,62% dispuesto en diciembre pasado por Ley de Movilidad Jubilatoria. Además, los jubilados recibirán el pago de la segunda cuota del bono de 10.000 pesos para los que perciben un haber mínimo y de 7.000 pesos para los que cobran hasta dos jubilaciones mínimas.

