Becas Progresar: anunciaron un aumento del 22%

El ministro de Economía, Sergio Massa, y su par de Educación, Jaime Perczyk, anunciaron un aumento del 22% en el monto del programa de becas Progresar que reciben casi 1,7 millones de alumnos secundarios y universitarios de todo el país. El aumento aplicará sobre las becas del mes de diciembre, por lo que “en los próximos días” se pagará el diferencial a los alumnos, anunciaron ambos ministros durante un encuentro realizado en el Palacio de Hacienda. De esta forma, las becas Progresar alcanzarán un monto mínimo de $9.000, con lo que habrán acumulado un incremento de 150% en los últimos 15 meses. En 2022 el programa registró la inversión más alta desde su creación, con un total de $120.000 millones ejecutados.

Both comments and pings are currently closed.