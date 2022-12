Para Fernández la Corte perdió “criterio de justicia” y el FdT ganará en 2023

El presidente Alberto Fernández renovó este miércoles sus críticas a la Corte Suprema por la medida cautelar dictada a favor de la ciudad de Buenos Aires y advirtió que el máximo tribunal “perdió todo criterio de Justicia”, a la vez que vaticinó una victoria electoral del Frente de Todos (FdT) en 2023 porque, dijo, “ningún pueblo se suicida”. El mandatario confirmó también que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar temas como la “moratoria previsional” y distintas “alternativas” que se evalúan junto con el ministro de Economía, Sergio Massa, a fin de cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación. En una entrevista con el canal C5N, el mandatario consideró que la Corte “perdió todo criterio de Justicia”. “La Corte beneficia a un sector de la política argentina. Este sistema les sirve a ellos, estigmatiza personas y las condena injustamente”, evaluó.

