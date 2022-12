Tolosa Paz, Cascallares y Fabiani entregaron herramientas y maquinarias a emprendedores brownianos

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani y Mariano Cascallares entregaron maquinarias y herramientas a emprendedoras y emprendedores del distrito. Durante la jornada, 42 emprendedores de los rubros de carpintería, herrería, jardinería, gastronomía y textil recibieron, en el marco del Programa Banco de Herramientas y Materiales articulado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, maquinarias para potenciar sus emprendimientos. Cabe destacar que las nuevas unidades productivas se suman a las 700 que ya fueron favorecidas con la iniciativa. La entrega de los insumos tuvo lugar en el Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown, en Cruz del Sur y Sempere de la localidad de Burzaco, y contó con la participación del secretario de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Leonardo Moyano; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos local, Bárbara Miñán, su par de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone y la concejal a cargo del Instituto Municipal de Economía Social, Ivanna Rezano. En la oportunidad, Fabiani agradeció las políticas públicas puestas en marcha por el Estado Nacional para acompañar a las y los emprendedores “dándoles una mano para llevar la plata a sus casas y que sigan peleando para salir adelante”, expresó. Por su parte, Cascallares se sumó a los agradecimientos no solo al gobierno Nacional por el acompañamiento y su compromiso, sino a todos los emprendedores del distrito que confían en el trabajo mancomunado con el Estado Nacional, Provincial y Municipal. “No hay mejor forma de desarrollo humano y desarrollo social que a través del trabajo, acompañar con maquinarias, con insumos, con la incubadora de proyectos es el objetivo que tenemos como política social”, sostuvo Cascallares, que invitó a los vecinos a seguir trabajando juntos con todas las propuestas articuladas con el Ministerio. Asimismo, hizo hincapié en cada una de las acciones que se promueven en el distrito con Incuba Brown, la formación de los emprendedores, el Mercado Multiplicar, el mercado móvil y los microcréditos. Finalmente, Tolosa Paz destacó el enorme trabajo y el gran equipo que tiene el Municipio de Almirante Brown para apoyar a los vecinos que apuestan por el trabajo, y remarcó el funcionamiento de Incuba Brown, un proyecto que acompañó desde su origen. “Este programa del Banco de Herramientas es muy importante porque detrás de la historia de vida de cada uno de los hombres y mujeres que se llevan estas maquinarias hay una historia de lucha, de saberes, de capacidades, de experiencias que el Estado tiene que apoyar”, sostuvo la ministra. En tanto agregó: “Gracias por confiar, para nosotros es importante poner en el centro de la política al trabajo. Sabemos que esto no se detiene, Brown puso en primer lugar esta experiencia que va a seguir durante el 2023, para hacerle la vida más fácil a quienes apuestan y creen en el trabajo”. “Nuestra obligación como Estado Nacional y Municipal es acompañar los sueños de cada vecino y vecina de Brown”, concluyó Tolosa Paz. Vale destacar que durante la jornada, además de la entrega de herramientas y maquinarias, las autoridades recorrieron la tienda de emprendedores y el Mercado Multiplicar del Centro de Desarrollo Productivo. Formaron también parte del encuentro la Directora de Articulación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Natalia Mainoldi; y el subsecretario de la Agencia de Empleo y Formación Profesional, Santiago Paolini.

