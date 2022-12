Cristina Kirchner sobre su candidatura: “No hay renunciamiento, hay proscripción”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto en el polideportivo Diego Armando Maradona de la localidad bonaerense de Avellaneda. Estuvo acompañada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente local, Jorge Ferraresi. La Vicepresidenta asoció la fijada para la lectura de los fundamentos de su condena en la causa Vialidad con la proscripción del peronismo en 1956. “El 9 de marzo van a leer los fundamentos y el 9 de marzo de 1956 en el Boletín Oficial se publica el decreto 41/61, por el cual se prohibían decir las palabras ‘Perón’, ‘Evita’ y prohibía cantar la Marcha Peronista”, expresó. “El único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el del Eva Perón” e indicó que la razón por la cual no se presentará en las próximas elecciones de 2023 es porque “hay proscripción”. “Lo que hicieron fue armar un juicio con denuncias, con una cronología electoral casi quirúrgica. Luego de un juicio armado de tres años, decidieron que el juicio oral en que me iban a sentar en el banquillo de acusados era el 21 de mayo de 2019. Quince días exactos antes de que cerraran los plazos electorales para armar los frentes electorales donde se disputaría la Presidencia de la Nación. Tres días antes yo desarticulé esa maniobra cuando anuncié que íbamos a un frente con quien hoy es presidente la República Argentina. Era una clara maniobra proscriptiva”, señaló. Polémica por coparticipación Cristina Kirchner afirmó que “hubo una ley del Congreso” que “consagró la nueva distribución” de fondos entre el Gobierno nacional y las provincias, pero advirtió que “sin embargo” la Corte Suprema “hizo caso omiso a esa ley” al fallar recientemente a favor del reclamo del gobierno porteño. La vicepresidenta señaló que el exmandatario Mauricio Macri “modificó con un decreto simple” en 2016 “lo que le tocaba al Gobierno nacional de coparticipación y le dio muchísimo al Gobierno de la ciudad, la ciudad más rica de Argentina”, y amplió que “esto, que había sido discutido y criticado por todos los gobernadores del país, fue resuelto con otro decreto del Gobierno de Alberto Fernández” y la ley correspondiente sancionada por el Congreso. Cristina Kirchner habló de su candidatura y el fallo por coparticipación. Foto: NA. Por otro lado indicó que “estamos ante un hecho ajurídico, como su hubiera desaparecido el Estado de derecho”, que “influye en la calidad de vida de los ciudadanos” y llamó a “despabilarse”. “Esto puede parecer una discusión entre políticos. Pero ese partido judicial influye en la calidad de vida de los ciudadanos. Hay que despabilarse. Cuando te arrancan la cabeza con la factura del celular, internet, cable, es porque hubo un juez que dictó un Amparo para que no sean servicio público. Lo mismo pasó con las prepagas”, aseguró.

