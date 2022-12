Cruces por la coparticipación: Ministerio de Transporte reclama que Ciudad se “haga cargo” de los colectivos

El conflicto entre Nación y Ciudad de Buenos Aires por los fondos de la Coparticipación se profundiza a medida que pasan las horas. Desde que la Corte Suprema de Justicia determinó que el Gobierno de Alberto Fernández devolviera el porcentaje previamente quitado a la Administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, la tensión fue en aumento y las cosas llegaron a límites insospechados. Fue cuando luego de anunciar que desatendería lo resuelto por el máximo tribunal de Justicia, el Gobierno nacional informó que finalmente haría el traspaso pero en Bonos. Con este marco, y lejos de calmarse las aguas, ahora el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, avanza unos cuantos pasos más y reclama que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “se haga cargo” de los colectivos que circulan dentro de territorio, tal como lo ha hecho “cada una de las 23 jurisdicciones de la Argentina”, en medio de la polémica con el el Gobierno porteño por la coparticipación federal. “Estamos en un proceso de negociación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se haga cargo de su propio transporte, como se ha hecho cargo cada una de las 23 jurisdicciones de la Argentina”, enfatizó Giuliano en diálogo con los medios acreditados en la Casa Rosada. Al término de la reunión del Consejo Federal Hidrovía que se realizó en la Casa de Gobierno, el ministro de Transporte ratificó que luego del aumento del 40% que se aplicará a partir de enero existe “la posibilidad de que en 2023 la tarifa tenga un incremento mensual en relación a Índice de Precios al Consumidor, de tal manera que no se profundicen las distorsiones que se producen en materia tarifaria”. Transporte público en CABA. Foto: NA. En cuanto a las líneas de colectivo que circulan dentro del distrito porteño, Giuliano detalló: “Las 32 líneas de transporte que tienen origen y destino dentro del territorio exclusivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como dice la ley, sean administradas, gestionadas y sostenidas por la Ciudad“. No obstante, aclaró que “el Ministerio de Transporte no se ha retirado nunca ni se va a retirar, porque sigue compensando lo que se llama el atributo social para todos los argentinos, algo que en esta gestión fue desarrollado porque en la gestión anterior estaba solamente encapsulado en la zona del AMBA“. Respecto de las asimetrías tarifarias entre el AMBA y el resto del país, el funcionario nacional explicó: “Esa fotografía que recibimos cuando llegamos al Gobierno nunca nos gustó y hemos sido los primeros en plantearlo y en establecer medidas concretas para superarlo de una manera razonable en el tiempo sin que se perjudique a ninguno de los usuarios”. “Esta distorsión tiene un nacimiento, un origen, que fue un consenso fiscal de la gestión anterior en 2018 que firmaron las provincias y el Gobierno anterior. Eso significó una práctica eliminación del Fondo Compensador del Interior del país y esto lo hemos comenzado a subsanar”, completó.

