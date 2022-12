En estas fiestas el municipio brinda servicios para cuidar a los vecinos

El Municipio de Almirante Brown informó cuales son los servicios que brindará durante estas Fiestas Navideñas y en el Año Nuevo para cuidar a las vecinas y a los vecinos de nuestro distrito. La Comuna recordó los números telefónicos de todas las áreas del distrito que intervienen en las emergencias para que los vecinos y vecinas se comuniquen ante cualquier inconveniente suscitado durante Navidad y Año Nuevo. El Centro de Operaciones Municipal (COM) funcionará a pleno (con los números telefónicos 2206-130 y el 147) coordinando las diferentes áreas de seguridad e incluyendo a Defensa Civil. También estará activo el Servicio de Emergencias Médicas 107 AB (teléfono 2206-1302); los Bomberos de Almirante Brown comunicándose al 4294-2222 y los Bomberos de Glew al número telefónico 02224-420111. También se mantendrá operativa -como todo el año- la App Alerta Brown. Durante un encuentro para definir detalles de los servicios durante la Navidad y reconocer al personal por sus servicios, Mariano Cascallares indicó que en estas Fiestas “desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco se trabajará en coordinación con todas las áreas para dar una respuesta rápida, como Policía, Bomberos, Defensa Civil y el sistema de emergencias médicas 107AB”, por lo que instó a utilizar los números difundidos ante cualquier inconveniente. Mientras tanto, el intendente interino Juan Fabiani indicó que “en estas fiestas estamos trabajando para cuidarte y profundizamos todos los esfuerzos para pasar unos festejos en tranquilidad. Por eso, difundimos y ponemos a disposición distintos números de teléfono para que nuestros vecinos y vecinas se comuniquen ante cualquier emergencia”, sostuvo. En esa línea también se expresó Mariano Cascallares quien remarcó que “desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco se trabaja en coordinación con todas las áreas para dar una respuesta rápida, como Policía, Bomberos, Defensa Civil y el sistema de emergencias médicas 107AB”, por lo que instó a utilizar los números ante cualquier inconveniente. Cabe destacar que todos los servicios de emergencia están disponibles los 365 días del año, las 24 horas del día, trabajando de forma coordinada y articulada. Teléfonos – CENTRO DE OPERACIONES MUNICIPAL (COM): 2206-1300 y 147 – EMERGENCIAS MÉDICAS 107 AB: 2206-1302 – BOMBEROS ALMIRANTE BROWN: 4294-2222 – BOMBEROS DE GLEW: (02224) 420111 – APP ALERTA BROWN

