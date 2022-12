La UNAB formará los primeros choferes especializados en transporte de personas con discapacidad

La discapacidad no puede reducirse a un problema de salud o a una condición física o mental de la persona, sino que depende, por ejemplo, de barreras que la sociedad impone para el pleno acceso a los servicios, el uso de tecnologías o el ejercicio de los derechos. Por eso hoy se entiende que el conocimiento y la formación son fundamentales para favorecer la plena inclusión de las personas con discapacidad en todas las actividades de la vida social, educativa y laboral. Y el transporte es un aspecto central. Con esta visión, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) acaba de lanzar el primer curso de capacitación a choferes particulares para mejorar el servicio de transporte a personas con discapacidad. Este curso abarca aspectos que van desde la legislación vigente hasta atención y primeros auxilios, y está dirigido a trabajadores y trabajadoras del transporte de todo el país, quienes podrán participar inscribiéndose a través del Sindicato de Choferes Particulares. Como se brindará a través de la plataforma de educación a distancia de la Secretaría de Extensión de la UNaB, los participantes podrán seguir el curso a través de una computadora o simplemente desde el teléfono celular, desde cualquier lugar del país, lo que le da un alcance federal y, a la vez, la posibilidad de que cada trabajador o trabajadora lo adapte a sus propios horarios y exigencias laborales. El lanzamiento de este curso -cuyos módulos comenzarán a brindarse a comienzos de 2023- tuvo lugar la semana pasada en una reunión que contó con la participación la secretaria general del sindicato, Andrea Aranda, quien definió al acceso a esta instancia de capacitación como “una conquista para los trabajadores y trabajadoras” del gremio, además de un aporte para el trabajo conjunto por el bienestar colectivo. “Es muy importante poder establecer este puente entre la universidad pública y un sindicato tan activo y movilizado -expresó por su parte Ignacio Jawtuschenko, secretario de Extensión de la UNaB-. En el mundo de hoy la formación debe ser constante, y por eso es un orgullo poder inaugurar este nuevo espacio de formación continua”. Adhirieron a la iniciativa, además, otras organizaciones, como la Federación de Transportistas de Personas con Discapacidad. La capacitación, que tiene un cupo para 200 participantes, estará a cargo de un equipo interdisciplinario y constará de cuatro unidades temáticas, relacionadas con legislación, abordaje de la discapacidad con criterio de inclusión y accesibilidad, aspectos relacionados con los diferentes tipos de discapacidades (motrices, cognitivas, visuales, auditivas, viscerales), primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) para dar respuesta a cualquier eventualidad hasta la llegada del personal de salud, según explicaron los docentes Javier Katz, Mónica Cassini, Marcela González Serrano. Los choferes que decidan participar de esta actividad, que apunta a mejorar las capacidades profesionales para el servicio a través del conocimiento y de una visión en línea con los nuevos paradigmas de la salud y de los derechos, deberán inscribirse a través del Sindicato de Choferes Particulares y podrán seguir el curso desde cualquier lugar del país.

