Declararon a Nicolas Tagliafico “Ciudadano Ilustre” de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown, a través del Concejo Deliberante Local, declaró a Nicolás Tagliafico como Ciudadano Ilustre, luego que el Seleccionado Argentino de Fútbol se coronara campeón en el Mundial de Qatar 2022. El futbolista, que jugó durante el certamen mundialista como defensor en el equipo dirigido por Leonel Scaloni y que tiene como mayor figura a Lionel Messi, nació un 31 de agosto de 1992 en la ciudad de Rafael Calzada, lugar donde se crió y también formó como deportista en el Club Atlético Villa Calzada. Se trata de la Ordenanza N° 12.916 que fue impulsada por el bloque el Frente de Todos acompañada por la oposición y aprobada hoy martes por unanimidad por el cuerpo legislativo browniano que conduce Nicolás Jawtuschenko. “Declárese a Nicolás Alejandro Tagliafico como ‘Ciudadano Ilustre de Almirante Brown’, criado y formado en nuestro distrito, orgullo para las y los brownianos, atento a su brillante trayectoria futbolística coronada por la reciente obtención del Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022, junto con la Selección Nacional de nuestro país”, destaca la ordenanza en sus considerandos. Mariano Cascallares, en este sentido, remarcó que “Nicolás (Tagliafico) es un orgullo para Almirante Brown y para todos sus vecinos y vecinas, por el logro obtenido en esta Copa del Mundo pero también por su brillante carrera como futbolista que lo transforma en un ejemplo para chicos y chicas de todas las edades”. “De Rafael Calzada para el mundo, muchas gracias Nicolás por esta enorme alegría para todo el pueblo argentino”, añadió Cascallares. Por su parte, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, agradeció al defensor argentino por el “enorme logro obtenido junto a todo el equipo y cuerpo técnico de la Selección Argentina” y subrayó que “es uno de los responsables de una de las alegrías futbolísticas más grandes de nuestra historia”.

Both comments and pings are currently closed.